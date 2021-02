Blij met iets meer vrijheid

Dat er ondanks de risico’s toch versoepelingen komen, stemt menigeen tevreden, maar sommigen hadden liever meer vrijheden tegemoet gezien. Zo stelt een deelnemer: „Niet alleen jongeren zijn coronamoe, iedereen heeft dat. Winkels moeten helemaal open kunnen, dat is op anderhalve meter prima te regelen.” En: „Waarom laten ze de horeca geen terrassen openen? Ondernemend Nederland gaat zo helemaal kapot”, vindt een andere criticaster.

Of het kabinet met de aankondigingen rekening heeft gehouden met het verminderde draagvlak in de samenleving voor de coronamaatregelen, laat een verdeeld beeld zien: de ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft juist van niet. Een van hen vindt het allemaal veel te mager: „Wil je meer draagvlak, dan moeten ze met meer komen dan dit. Ik begin steeds meer sympathie te krijgen voor mensen die zich niet meer aan de regels willen houden.”

Iemand noemt de versoepelingen juist ’niet slim’. „Er zit een derde golf aan te komen, die alleen nog maar is tegen te houden met vaccinaties.” Een ander heeft vooral allerlei vragen over de nieuwe maatregelen: „Waar komt die leeftijd van 27 jaar om buiten te mogen sporten vandaan? Waarom niet de terrassen openen tot 18.00 uur? En waarom mag er nog slechts één persoon op bezoek komen?”

Driekwart denkt overigens niet dat de meeste Nederlanders zich gaan houden aan de dringende oproep van Rutte om zich extra te houden aan de 1,5 meter en andere coronaregels. De premier liet doorschemeren dat het onderwijs wordt ontzien, als regels toch nog moeten worden teruggedraaid. Dat vindt een meerderheid terecht. „Bittere noodzaak. De jeugd loopt grote mentale schade op”, klinkt het. Rutte legt de nadruk op het welbevinden van de jongeren. Voor de meerderheid van de stemmers hoeft dat niet. Daarbij denken de meesten niet dat de scholen erin gaan slagen de anderhalve meter te handhaven.

Het ’op afspraak’ openen van winkels vindt slechts een derde een goed idee. De meesten vinden het wel terecht dat de avondklok gehandhaafd blijft. Toch mort een enkeling: „Nederland is momenteel echt het strengste land van Europa. Waarom? In België en Duitsland zijn de winkels open, en in Spanje kun je tot zes uur ’s avonds op het terras.”

Op 8 maart - vlak voor de verkiezingen - is er weer een persconferentie. Twee derde van de stemmers denken dat Rutte dan meer versoepelingen gaat aankondigen, zoals het openen van de horeca. Een reactie: „Deze versoepelingen waren al een verkiezingsstunt en op 8 maart kunnen we nog meer verwachten.”

Minister De Jonge toonde zich dinsdagavond hoopvol over het verloop van de vaccinaties. De meesten delen dat niet. De Jonge meent ook dat corona nog lange tijd in de samenleving aanwezig zal zijn. We zouden er weliswaar ziek van worden, maar niet zo erg. Maar de meesten geloven dit niet. Zo stelt één van hen: „Het gaat straks hetzelfde als met de griep. In herfst en winter word je er erg ziek van. In de zomer bijna niemand.”