’Absurde prijzen in de horeca’

Dit leidde tot absurde prijzen van een klein biertje boven de 4 euro en een glas water met een schijfje gember en citroen tot ruim 3,50 euro. Een koffie verkeerd werd 3,50 Euro en een glas water met een theezakje bijna net zo duur. En dan hebben we het nog niet over de kosten van een portie bitterballen, luxe broodjes of een aangeklede salade. Dit was in veel gevallen niet meer compenseren maar uitmelken. Het was lekker weer en de mensen zouden na corona wel bereid zijn te betalen. De solidariteit van de vaste gasten houdt echter een keer op. En van de vaste gasten moet de horeca het juist hebben. Alles is nu anders dan tijdens corona. Toen miste men de contacten. Nu het geld. Men realiseert zich nu dat een terrasje of kroegbezoek luxe is. Naar de supermarkt en met vrienden thuis iets drinken of eten is nu een aantrekkelijke optie. Hopelijk gaan de prijzen snel weer omlaag en voelen gasten zich weer welkom om wie ze zijn en niet om hun geld.

B. van Dam