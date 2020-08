’Eigen verantwoordelijkheid werkt niet’

Zoals een Nederlandse toerist in Spanje het duidde in het tv-journaal: ’hij had schijt aan code oranje’. En ach, twee weken quarantaine? Dat was meneer overduidelijk ook niet van plan. Hij zou drukke plekken wel even mijden. En dus brengen dat soort 'stoere' reizigers steeds weer opnieuw het virus mee terug, denkt E. Voort.