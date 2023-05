’Hoodyverbod in stadions’

De zogenaamdse AZ-fans die donderdagavond een vak met supporters van West Ham United aanvielen hadden vrijwel allemaal een hoody op en gezichtsbedekking, weet I. Zingel.

Hooligans die vrijwillig een mondkapje en hoody’s dragen... als het niet zo triest zou zijn, zou het om te lachen zijn. De leuke wedstrijd bij AZ werd door dit supportersgeweld teniet gedaan. Er kan ook niet meer gejuicht worden. Het is tijd voor een algemeen hoodyverbod. In ieder geval een hoodyverbod in de stadions zodat de ’fans’ in ieder geval te herkennen zijn !

I. Zingel