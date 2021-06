’Nederlandse boeren doen het erg goed’

Als er één bedrijf is dat veel heeft veranderd ten gunste van de natuur en het klimaat dan is het boerenbedrijf wel. Veevoer komt steeds meer van eigen bodem. Dat de Nederlandse boeren het het beste doen van heel Europa wordt niet verteld. Landbouwgronden zijn verzuurd en niet meer te gebruiken is een graag verteld onzinverhaal. Kijk naar de Nederlandse producten die in de winkels liggen. Hoe uitstekend en lekker ze zijn. Bij mijn groenteboer barst het van de volle smaken aan de groenten en fruit. Topkwaliteit van de boeren. Bovendien, de natuur zal altijd groot - en kleinvee nodig hebben. Ze horen bij het ecosysteem. De bodem heeft grootvee nodig voor het bodemleven. De natuur heeft niets wat niet nuttig is en de natuur is superieur. De bevolking groeit hard, iedereen moet gevoed worden. Minder boeren en steeds meer mensen, waar zal draait dat uiteindelijk op uit? Voedseltekorten! Vlees uit eigen land, waarover de boer kan vertellen, is belangrijk. Helemaal leven zonder vlees is onhaalbaar.

Corry van Liempd, Rosmalen