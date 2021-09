Premium Het beste van De Telegraaf

Mona Keijzer beschadigt haar partij

Door De hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De onttakeling van het demissionaire kabinet-Rutte III is compleet. Na een leegloop van bewindspersonen die de voorkeur gaven aan ander werk, zichzelf ten val brachten of de functie niet meer aankonden, is nu staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) de laan uit gestuurd. De CDA-bewindsvrouw pleegde politieke harakiri door in een interview met deze krant openlijk afstand te nemen van de invoering van de coronapas.