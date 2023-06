Brief 2 ’Schofferen personeel brevet van onvermogen’

Bekijk ook: Minister Wiersma stapt op na klachtenstroom over zijn gedrag

Nu kan hij enige tijd van de wachtgeldregeling gebruik maken omdat ministers, Kamerleden etc., ongeacht de reden van hun vertrek, altijd aanspraak op wachtgeld kunnen maken. Voor de burger vervalt het recht op een uitkering bij zelf opstappen maar verschil moet er zijn. Het afbreukrisico van politici is nu eenmaal hoger. Gelukkig is er niet meer de riante regeling van enkele jaren geleden.

Tijdens mijn werkzame jaren in het bedrijfsleven werden zulke frequente driftbuien en schofferen van ondergeschikten beschouwd als een brevet van onvermogen; de persoon in kwestie is dan niet geschikt voor de functie. De arme man zit nu dus zonder werk. Maar wacht, wat hoor ik daar? Het geluid van de baantjescarrousel die al op gang gekomen is. Men zorgt namelijk goed voor elkaar, daar in ‘Den Haag’.

Frans Hens, Rotterdam