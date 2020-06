’Steun voor KLM dan ook voor Ryanair’

Afgelopen weken is bekend geworden dat de Duitse regering luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat ondersteunen met circa 9 miljard euro vanwege de gevolgen van coronacrisis. Air France-KLM krijgt eveneens miljarden steun.

Echter geen enkele regering heeft financiële hulp toegezegd aan budgetmaatschappijen Ryanair en Easyjet. Dat is onrechtvaardig. Of iedere luchtvaartmaatschappij krijgt steun van de regering in het land waar zij gevestigd is of niemand.

Zowel Easyjet als Ryanair hebben te kennen gegeven te gaan reorganiseren en personeel te gaan ontslaan. Air France KLM heeft nog steeds geen plan gepresenteerd voor een reorganisatie en verandering van beleid. Wel een rel veroorzaakt door het willen verhogen van de beloningen van de directie.

Als deze nationale luchtvaartmaatschappijen wel financiële steun van de nationale regeringen krijgen en de budgetmaatschappijen niet, is de kans groot dat deze de crisis niet zullen overleven.

Het is onacceptabel dat de nationale luchtvaartmaatschappijen zullen profiteren van de huidige situatie, omdat de budgetmaatschappijen gaan omvallen.

André van ’t Hek