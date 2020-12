Hugo de Jonge ijdel? Nee, zo zou hij zichzelf niet noemen!

Het was de kerstvakantie van Hugo de Jonge. Hugo brengt kerstpakketten rond, Hugo voor de kerstboom met vrouw, Hugo in strakke coltrui achter de piano, Hugo zingt bij All You Need is Love, Hugo ’man van Rotterdam Zuid’ met fiets en bokitoborst vooruit ’geeft tour door zijn memory lane’, Hugo serveert petit fours in het verpleeghuis, Hugo in een vlog van influencer Robbert Rodenburg, Hugo’s vrouw in de Volkskrant, Hugo met dochter in het NOS-jeugdjournaal. Onze VWS-minister was niet van de krantenpagina’s/youtube/tv/instagram af te slaan.