’Elektriciteitsnet nu al overbelast’

Het blijkt dat men totaal voorbij gaat aan de huidige problemen met onze elektriciteitsnet. De energiebedrijven geven zelf aan tegen de het maximale vermogen van het netwerk aan te lopen. Op zoveel plaatsen zit het net aan het maximum, dat is wat betreft leveren, maar ook het terugleveren is een probleem.

Met ander woorden het Nederlands elektriciteitsnet zit vol en moet uitgebreid en verzwaard worden wat niet in een paar jaar kan worden uitgevoerd, buiten de miljardeninvestering die hier voor nodig is.

Hoe denkt men dan al de warmtepompen die geplaatst dienen te worden van elektriciteit te voorzien? Stel er worden in de komende 3 jaar 1/2 miljoen warmte pompen geplaats met een gemiddeld opgenomen vermogen van 2 kilowatt (dat is aan de voorzichtige kant) in de zomer zal het verbruik meevallen maar in de winter zal de warmtevraag waarschijnlijk hoger zijn, we hebben hierbij nog niet eens alle bedrijfsgebouwen, tuinders ect. meegeteld.

Dat betekent dan een extra belasting van het netwerk alleen voor woningen van minimaal 1 miljoen kilowatt. En dat zit er niet in! Daar is geen elektrisch vermogen voor niet nu en ook niet over 3 jaar.

Jan Ijskens