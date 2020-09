’Niet bezuinigen op bibliotheken’

Dit komt mede doordat onze regering steeds meer taken over de schutting gooit, zoals de jeugdzorg. En als ze moeten bezuinigen dan dreigen ze steeds met het sluiten van zwembaden, dorpshuizen, bibliotheken of sportaccommodaties. Maar de ambtenaren kunnen ook wel eens kijken naar hun eigen personeel of fuseren met andere gemeenten. Het zijn vaak ’heilige huisjes’ waar men tegenaan loopt! Want reorganiseren gebeurt in het bedrijfsleven ook regelmatig.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela