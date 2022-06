Brief 1 ’Stikstofnormen aanpassen’

Onderzocht had kunnen worden hoe de strikte stikstofnormen die Nederland hanteert terug kan worden gebracht tot normale proporties, nu onze buurlanden geen stikstofprobleem kennen. Daarnaast worden andere grote bronnen van stikstofuitstoot zoals zwaar vervuilende industrie en de bevolkingsgroei niet gekort. De minister zegt dat ze niet anders kan. Dat is een leugen. Er zijn ook toen er nog geen stikstofcrisis was veel te weinig woningen gebouwd. Dit is een politieke keuze. Laat ze daarvoor uitkomen.

B. van Dam, Leiden

