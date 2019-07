’Valse beloftes politici’

Plannen waarvan iedereen weet, dat als het geld en de wil ontbreekt er weinig van terecht komt. En VVD-coryfee Dijkhoff legt al direct weer een bom onder het rekeningrijden. Wanneer wordt er nu eens afgerekend met politici, die grossieren in valse beloftes.

In ons land is er blijkbaar nooit iemand verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor pertinente misleiding van de burger. Gelukkig is dat elders wel het geval. In Engeland moet May na falend beleid nu toch van het toneel verdwijnen .

Als er nooit iemand verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk is voor falend beleid, dan is dit wel de democratie op zijn smalst.

Jacques Ponjee, Ochten