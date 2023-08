’Regels dwingen kleine ondernemer bijstand in’

Bekijk ook: Ondernemer met dieselbus mag stad binnenkort niet meer in voor klus

Als kleine ondernemer ben ook ik er mij zeker van bewust dat we binnenkort niet meer welkom zijn met onze dieselbusjes. Echter, mijn dieselbus is van mij, zelf betaald en goed onderhouden, gaat zeker nog 3-5 jaar mee. Ik draai geen wereldomzet van miljoenen, maar kan mij heel goed zelfstandig onderhouden in de huidige maatschappij, heb geen schulden of leningen, ben gelukkig van niemand afhankelijk. Met andere woorden, een kleine maar gezonde ondernemer.

Maar geld om een EV aan te schaffen heb ik niet. De dealers spelen nu vuil spel en geven niets meer terug voor een diesel. Ik moet dus bepaalde dorpen en steden vermijden. Mijn vraag is nu: wat gebeurt er met de bus van de kleine ondernemer die wel is ingeruild voor een EV? Deze belandt ergens waar ze nog helemaal niet van duurzaamheid of zero-emissie hebben gehoord.

Weer moet een klein land van nog geen 200 bij 300 km de wereld redden. Gaat niet gebeuren, dus ik ga maar in de bijstand. Dank je wel overheid.

B. Brinkman, Almere