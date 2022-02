Premium Het beste van De Telegraaf

Dommer dan tante Ursula zijn ze er niet

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Tante Ursula gezien en gehoord? Of anders Kajsa Ollongren, de Winstontina Churchill van de Lage Landen? Was dat even schrikken! En dan te bedenken dat ik hier, het wokisme zat, regelmatig verzuchtte dat wij aan een oorlog toe zijn.