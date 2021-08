Het was de loeihete zomer van 1976 en in het Jongenshuis Hoenderloo hadden we weer de Jeugd Olympische Spelen georganiseerd voor de circa 160 jongeren die verdeeld over 11 tehuizen woonden.

Als secretaris van het organiserend bestuur had ik onze onvolprezen judoka Anton Geesink uitgenodigd om deze spelen te openen en had voor hem de speech geschreven. Zie hem nog komen in zijn Mercedes 500 met een handdoek om de arm en een fles water in de hand terwijl het zweet hem van het gezicht gutste. Hij nam de speech door en zei direct: ‘Ik zeg niet dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Je doet mee om te winnen’. Het was een onvergetelijke ontmoeting met onze beste judoka ooit en zeer aimabel mens.

Peter Buikema,

Maastricht