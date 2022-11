’Banksparen voor pensioen’

Geef iedereen een bankspaarrekening (een rekening waarop je kunt sparen voor je toekomstige pensioen en waarvan de uitkeringen later als pensioen belast zijn). Werkgevers storten het maandelijkse pensioenbedrag (werknemersdeel + werkgeversdeel) op de bankspaarrekening van de medewerker. De medewerker kan in het bankspaarproduct kiezen uit 3 spaarvormen. Sparen op rentebasis, defensief beleggen of offensief beleggen. Volledig individueel met vrije keuze en geen pensioenfonds komt er meer aan te pas. Dat is pas efficiënt.

Berthil de Smet, Sint Jansteen