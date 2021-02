Brief 2 ’Voorjaarsvakantie schrappen’

Volgens Eric van Zitteren zou het beter zijn om de voorjaarsvakantie dit jaar over te slaan.

Er wordt alom gevreesd voor grote leerachterstand op basisscholen die niet meer in te halen is. Maandag gaan de basisscholen weer open, voor één of twee weken, dan is het weer vakantie.

Er is nog steeds een lockdown, er kan niets geboekt worden. Waarom blijven de scholen niet open i.p.v. weer een (vakantie) sluiting? Voor de kinderen veel beter als er een aantal weken achter elkaar een regelmaat is van naar school gaan en er kan wat van de leerachterstand ingelopen worden.

Voor mij onbegrijpelijk dat dit nog niet ter sprake gekomen is.

Eric van Zitteren,

Maasmechelen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven