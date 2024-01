Hij biedt in vloeiend Engels zijn excuus aan en vertelt dat hij nog geen Nederlands spreekt maar bezig is onze taal te leren. Hij is uit Oekraïne gevlucht en in ons land goed opgevangen. De kansen die hij krijgt pakt hij met beide handen aan. Hij wil de taal leren en hard werken. Leuk om te horen hoe dankbaar hij is en hoe hij de geboden kansen benut. In zijn beste Nederlands wenst hij me nog een hele fijne dag.

Marion Verhoeff, Almere

