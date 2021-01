Waar dat toe heeft geleid hebben we afgelopen zondag kunnen zien in Amsterdam, waar de ME de handen meer dan vol had en er sprake was van een veldslag. Schandalige beelden op een moment dat de tweede golf coronabesmettingen naadloos dreigt over te gaan in een derde golf. Ziekenhuizen voorspellen al een diepzwart scenario, waarbij gevreesde keuzes zullen moeten worden gemaakt.

De activisten weten van geen ophouden. In minstens nog negen steden wordt gedreigd met soortgelijke demonstraties als in Amsterdam. Dat raakt natuurlijk aan de randen van toelaatbaarheid. Dergelijke massabijeenkomsten gaan ongetwijfeld de nodige kruisbestuivingen opleveren met het gevreesde virus.

Waarbij de toch al zwaar getroffen volksgezondheid een nog ernstiger knauw krijgt en op termijn weer veel -onnodige- coronadoden tot gevolg heeft.

Er is maar één remedie. Oppakken dat rapalje!

Jan Muijs, Tilburg