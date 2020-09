’Kritiek op Adele slaat nergens op’

De Britse popzangeres krijgt veel kritiek nadat zij afgelopen weekend een foto op sociale media deelde waarop zij een bikinitopje droeg met de print van de Jamaicaanse vlag. En haar blonde lokken waren gevlochten in Afrikaanse bantu-stijl. Dit zou volgens critici, culturele toëeigening zijn en zij nemen Adele dit zeer kwalijk. Mijn wenkbrauwen fronsden toen ik dat las en dacht: ’Waar gaat dit heen?’

Zelf ga ik graag naar fantasiefestivals waar iedereen verkleed rondloopt. Veel mannelijke bezoekers lopen daar bijvoorbeeld in een Schotse kilt rond. Zouden de Schotten nu op hun achterste benen gaan staan, omdat er Hollandse kaaskoppen zijn die ’hun’ cultuurdracht, de kilt, gebruiken? We kunnen ervan uitgaan dat er geen één Schot is, die daar een seconde van wakker zal liggen. Deze bittere verwijten over de zogeheten culturele toeëigening zullen mijns inziens alleen voorkomen bij culturen onder de evenaar. Laat iedereen die op Hollandse klompen wil lopen dat doen, desnoods in een Jamaicaans bikinitopje met bantu-vlechtjes. Leven en laten leven is mijn motto.

Rob Koelewijn, Lisse