Brief 2 ’Jammer dat PvdA zo wegzakt’

En waarom is wel Jesse Klaver op de hoogte van haar voorgenomen vertrek maar niet al haar PvdA partijleden? Die horen het stomverbaasd aan. Ze is inderdaad niet zo'n kundige leider. Ik herinner me mevrouw Ploumen vooral van geld wegschenken aan Afrika. Voor het eerst ga ik de oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman gelijk geven. Hij noemde de PvdA ’dood water’. Heel jammer, had het graag anders gezien met de PvdA. Misschien dat Ronald Plasterk de reddende engel kan zijn voor deze partij?

Dirk van Beek, Reusel

Stem op deze brief

Of op één van de anderfe brieven: