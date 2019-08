’Feministen hoor je niet over boerka’

We merkten dat als we naar Europa vlogen, er vaak zwaar gesluierde vrouwen instapten en met een zwarte abaya (zwart gewaad). Na het opstijgen en buiten het Saoedische luchtruim, verdwenen ze naar het toilet en kwamen dan tevoorschijn in de duurste Parijse creaties, haren los, prachtig opgemaakt en met onbedekte armen en benen.

De Saoedische vrouw wil dus blijkbaar niets liever dan ook de vrijheid hebben om zelf te kiezen wat ze draagt. Het was duidelijk dat ze zich van hun man, qua kleding, mochten aanpassen aan de westerse cultuur. Daarom vond ik het geweldig om te zien dat koningin Maxima met losse haren en blote benen tegenover de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zat bij een overleg.

En dan moeten we nu in Nederland de boerka gedogen omdat een verbod niet te handhaven is? Dat is vrouwenonderdrukking. Daar komen we normaal gesproken toch massaal tegen in opstand? Waar blijven de feministen nu?

Marijke van Beers, Riethoven