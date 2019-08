’Zorgen om groeiende pensioenkloof’

Opleiding bepaalt pensioen. Pensioenkloof groeit (Tel. 16/8). Natuurlijk bepaalt de opleiding je toekomstige pensioen. Mensen met een hoge opleiding hebben meestal een hoger inkomen. Laat het pensioen nou bepaald worden door het inkomen dat je hebt genoten. Lager opgeleiden werken langer maar voor een lager salaris. Ze starten hun ’carrière’ eerder en gaan ook nog eens later met pensioen. Vaak hebben ze toch te weinig pensioen opgebouwd om een normaal leven te leiden tussen de 60 en de 65 jaar. Dus moeten ze noodgedwongen door terwijl dat eigenlijk niet meer gaat. Hun werk is meestal fysiek veel zwaarder dan degenen die mochten en konden studeren. Daarom overlijden ze vaker ook nog eens op jongere leeftijd dan hun medemensen die een hogere opleiding mochten en konden doen. Alles bij elkaar is dat is toch niet eerlijk.

Aad van der Gulik, Lisse