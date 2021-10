Uitslag Stelling: Indexeren moet nu gebeuren

De meeste pensioenen zijn door de stagnerende rente al jarenlang niet meer geïndexeerd, terwijl de pensioenfondsen volgens veel respondenten ’op miljarden zitten’. Sommigen noemen het ’je reinste diefstal na zoveel jaar premie betalen’.

Daarom vinden nagenoeg alle stemmers het teleurstellend dat geen van de vijf grote fondsen de uitkeringen ook volgend jaar laten meegroeien met het prijsniveau. „Het is zo jammer dat je je pensioenfonds niet kunt kiezen. Als je zou mogen switchen en zij mogen concurreren, zal je zien dat het allemaal anders zou gaan.”

Ook zijn de meesten het erover eens dat gepensioneerden best wel wat harder mogen protesteren tegen hun immer achteruit hollende koopkracht. Veel stemmers denken dat gepensioneerden niet bij machte zijn om hiertegen actie te voeren. Een reactie: „Je hebt niks om het mee af te dwingen, zoals werkenden. Zij kunnen tenminste nog gaan staken.” Iemand anders: „Het blijft pech voor ons pensionado’s. Jammer dat we geen trekkers hebben om naar Den Haag te gaan, alleen rollators.”

Een argument van de pensioenfondsen tegen indexering is dat ze het herstel van onder meer de rente nog te fragiel vinden en de dekkingsgraden nog niet op peil zijn. Een overgrote meerderheid van de respondenten is het niet eens met de pensioenfondsen. „Hoeveel herstel wil je hebben? Inmiddels klotst het geld tegen de plinten, maar gepensioneerden zien er geen euro van.”

Verbazing is er bij een meerderheid van de stemmers over dat Nederland -op IJsland na- het beste pensioenstelsel heeft, zoals onlangs weer bleek uit een internationale meting. Bijna niemand vindt dan ook dat Nederlandse pensioengerechtigden verwend zijn. „Hoezo verwend? We hebben het hier wel over het geld dat de Nederlandse gepensioneerden jarenlang bij elkaar hebben gespaard.” Iemand anders: „We zijn met niets begonnen, en hebben jarenlang keihard gewerkt. Nu worden we weggezet als geldwolven.”

Een respondent die niets krijgt uit die overvolle pensioenpotten laat wel de andere kant van de medaille zien. „Ik ben op mijn zestiende begonnen met werken en krijg als ik 67 jaar en negen maanden ben, alleen AOW. Ik werk nu voor minimumloon, vervroegde pensionering zit er echt niet in. En prijscompensatie heb ik nu ook al niet.”

Een overgrote meerderheid gelooft dat gepensioneerden in de problemen gaan komen door de stijging van de kosten van zorg, energie en boodschappen. En veel geloof in de toekomst van hun inkomen, hebben de meesten ook niet. Een meerderheid gelooft niet dat een indexatie in 2023 wel doorgaat. Iemand die het niet ziet zitten: „Als na jaren van stilstand de gepensioneerde er nog wat bij krijgt, dan hoeft het niet meer. Dan ligt die al tussen zes plankjes.”

Op een nieuw pensioenstelsel zitten de meeste stemmers niet te wachten. ,,Als we al het beste pensioenstelsel hebben, waarom zouden we het dan veranderen?”, zo vraagt een van de respondenten.