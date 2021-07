’Minder luxe voor een beter milieu’

Groenland heeft het licht gezien en zet de zoektocht naar olie stop. Niet alleen omdat ze inzien dat het slecht is voor het milieu, maar ook omdat olie geen toekomst heeft. Als we echt iets voor het klimaat willen doen moet de economische winst niet leidend zijn, maar moeten we ons gedrag veranderen en besparen op luxe in plaats van op eerste levensbehoeften als wonen en energie.

Waarom niet cruises verbieden in kwetsbare gebieden om ijsberen en walvissen te willen zien? Waarom plezierreizen in de ruimte? Kerosine meer belasten leidt tot duurdere vliegtickets maar vliegvakanties zijn een luxe. Waarom geen kleine zuinige auto’s maar nog steeds grote asobakken die grote batterijen nodig hebben? Waarom geen sedum op de daken waar dat kan of alle grote zwarte oppervlakten zoals daken wit maken i.p.v zwart; zogenaamde ’green-engineering’. Kost relatief weinig. Waarom is er geen discussie over kerncentrales mogelijk en bouwen we alles vol met windmolen en zonnepanelen die ook schadelijk afval veroorzaken? Investeer in het planten van bomen wereldwijd i.p.v ze te verstoken. Kortom kijk met andere bril, beter voor het milieu en de portemonnee van burgers.

B. van Dam, Leiden