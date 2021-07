Brief 2 ’Van Gaal kan topteam smeden’

Waarom? Omdat hij de enige is die van het huidige talentvolle elftal een écht team kan smeden, de spelers zoals gewoonlijk hard moeten werken en luisteren naar meneer Van Gaal en het gros van de spelers uiteindelijk met hem wegloopt en zijn aanpak omarmt. En ja ik kijk ook uit naar zijn mediaoptredens, want Van Gaal staat garant voor mooie uitspraken en spektakel. Natuurlijk, hij komt soms nogal zelfingenomen en zelfverzekerd over, maar voor een bondscoach zijn dat prima eigenschappen.

Bas Overmars,

Amsterdam

