’Stoppen Dumoulin erg jammer’

Dumoulin is verliefd op het fietsen, maar heeft niets met de poespas om het fietsen heen. Na zijn glansrijke overwinning van de Giro in 2017, werd hij gek van de media aandacht en al die plichtmatige optredens. Nee, Tom is een wielrenner pur sang die, in tegenstelling tot veel andere renners, ook veel nadenkt over zaken buiten het wielrennen en graag zijn eigen leven leidt in plaats van geleefd te worden. In die zin zijn zijn successen debet aan het abrupte einde van zijn wielercarrière. Maar wat zat hij mooi op de fiets, had hij een prachtige stijl en steeg hij af en toe boven zichzelf uit en schitterde hij in het paarse Giro shirt. Dumoulin maakt vanaf nu deel uit van de allergrootste wielrenners van Nederland!

Bas Overmars, Amsterdam