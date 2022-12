Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Ja, ik betaal flink voor mijn energie. Maar ik wil het zelf

Door Rob Hoogland

Dat was het dan, lief stolpboerderijtje van me. De sloopkogel van Natuur & Milieu bungelt reeds boven je dak. Met je spouwloze eensteensmuren en honderden Oudhollandse pannen voldoe je niet meer aan de eisen. Nog zeven jaar mag je van die club verkocht of verhuurd worden. Daarna is het afgelopen als het aan die club ligt.