’Onzinpatiënt meer laten betalen’

Ik heb jarenlang gewerkt op de huisartsenpost Rotterdam-Zuid, één van de drukste posten van Zuid-Holland. Wat is er veel veranderd met de jaren. In de nachtdienst kon ik strijkwerk meenemen omdat daar tijd voor was. Nu zijn de nachten even druk als de avonden en de weekenden . Een telefonische wachttijd van 45 minuten is heel normaal. Jaren geleden had je na 5 minuten iemand aan de telefoon op de post. Triagisten haken af, het is té hectisch en we zijn bang om fouten te maken.

Mensen zijn mondiger, eisen zorg, kijken op internet wat ze mankeren en confronteren je daarmee. Lang bestaande klachten worden in een weekend aan je voorgelegd want naar hun eigen huisarts is teveel gedoe na hun werk.

Bekijk eens nuchter waar dit probleem vandaan komt, ook de zorgverzekeraars moeten meedenken. Wat kost ons dit allemaal niet die spoedzorg? Luister naar het personeel op de HAP én laat patiënten meebetalen voor niet acute zorg die zij vragen van een huisartsenpost.

