’Stel limiet aan aantal vakken in het Engels’

Premium Columns

Franse probleemjeugd voor onze horeca: een onzalig idee

Het idee van minister Karien van Gennip (CDA) om het personeelstekort in de horeca en de glastuinbouw aan te vullen met arbeidsmigranten uit Franse probleemwijken, had van haar niet zo snel afgevoerd hoeven worden. Dat bleek dinsdag uit haar verdediging in de Tweede Kamer. ’Er is geen plan, maar we...