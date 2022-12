Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Gebruik je gezond verstand

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Twee jaarwisselingen gold er vanwege de coronamaatregelen een algeheel vuurwerkverbod in ons land. Zaterdagavond mag er wel weer vuurwerk worden afgestoken, maar toch is het anders dan aan het begin van 2020. In de tussentijd zijn de regels immers flink aangescherpt waardoor bijvoorbeeld rotjes en losse vuurpijlen niet meer zijn toegestaan.