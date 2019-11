Uitslag stelling: ’Onherkenbaar in coalitie’

Het gemor onder de liberale achterban is ook voelbaar binnen de partij. Afgelopen zaterdag memoreerde VVD-premier Mark Rutte op het partijcongres in Papendal nog dat ’het pittige tijden zijn’. Daarmee werd niet alleen gewezen op de lastige klimaatbesluiten en de maatschappelijke onrust, maar ook op de ontevreden liberale aanhang.

Steeds meer VVD-kiezers keren zich van de partij af omdat zij zich niet meer herkennen in de liberale koers en de resultaten binnen de coalitie op klimaatgebied. Vooral de stikstofmaatregelen doen ’pijn’ bij de liberale aanhang, met als uitschieter de beperking van de maximumsnelheid op de snelwegen van 130 naar 100 km/u overdag. „Altijd VVD gestemd, maar nu dus NIET meer”, foetert een boze respondent die de afkeer in kapitalen verwoordt. En een ander valt bij met: „Voor de VVD is alles onderhandelbaar. Verkiezingsprogramma en VVD-waarden worden met voeten getreden.”

Van vroem, vroem naar doem. Fractievoorzitter Klaas Dijhoff probeerde de snelheidsbeperking op het congres nog als zoenoffer te verdedigen, in het landsbelang en voor behoud van banen, maar de meerderheid ziet het eerder als linkse knieval. Na bijna negen jaar in drie kabinetten Rutte is het afbreukrisico voor de VVD sowieso groot. Maar velen verwijten de partij dat onvervalste klassieke liberale stokpaardjes zijn gesneuveld met de beperking van de hypotheekrenteaftrek, de CO2-heffing voor bedrijven en een nieuw kinderpardon.

Veel respondenten, onder wie (ex-)liberale stemmers, vinden dat de partij binnen Rutte III te veel naar links is opgeschoven. „In de praktijk voert de VVD loyaal het D66- en GroenLinks- programma uit”, concludeert één van hen. „De VVD moet ophouden als een kwijlende hond GroenLinks en D66 achterna te hollen en weer voor het liberalisme gaan staan”, raadt een ander aan.

„De VVD wil ten koste van alles regeren en dan krijg je de kous op de kop”, denkt weer een ander die veel bijval krijgt van andere respondenten. Meerdere deelnemers verwachten een electorale dreun voor de liberale partij bij de verkiezingen in 2021. „Ik hoop dat ze hiervoor worden gestraft bij de volgende verkiezingen”, wenst één van hen.

Sommigen denken dat een herijking van de partij en van de koers, weinig kans van slagen heeft. „De VVD is allang geen liberale partij meer, en het kan zich ook niet opnieuw uitvinden, daar heeft de partij geen juiste kandidaten voor”, klinkt het. Toch is een ander geluid onmiskenbaar aanwezig, namelijk dat de ’houdbaarheidsdatum’ van Mark Rutte nu echt is verstreken. Voor veel respondenten is de premier de man van de loze of valse (verkiezings)beloftes en de verpersoonlijking van de val van de VVD. „Rutte is onbetrouwbaar, een slechte leider die zijn afspraken niet na komt”, schrijft een opposant. En een ander noemt het: „De vertrouwensbreuk is onherstelbaar bij Rutte.”

Voor ’kroonprins’ Klaas Dijkhoff is er werk aan de winkel om het geschonden vertrouwen bij de (voormalige) aanhang te herstellen.