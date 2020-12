’Strengere maatregelen werken averechts’

Steeds wordt gezegd dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. Als er nog meer sluit gaan de mensen juist thuis vertier zoeken. Zeker het deel dat het toch al niet zo nauw neemt. Juist in de familiesfeer gaat het dan mis.

Ook het idee dat er voor de jongeren iets georganiseerd moet worden. Zij voelen zich eenzaam. Zij hebben toch zoveel (online) vrienden? Voorbeeld in Zoetermeer. Oudejaarsavond is er een 'supervet' online feest i.p.v. het jaarlijkse festival in een hal. De organisatoren zeggen dat de jeugd dan thuis via een livestream de dj’ in actie kunnen zien. Dat wel op 1,5 m. afstand van elkaar! Dit alles met goedkeuring van de gemeente. Wie gelooft dat behalve zij zelf? Dit worden volle huiskamers met dito besmettingen achteraf.

Rob van der Vlag, Zoetermeer