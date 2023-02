Beroemdste diamant te controversieel voor kroning Charles III

De Koh-i-Noor maakte deel uit van de kroon van koningin Mary, de echtgenote van koning George V die in 1911 tot Brits staatshoofd werd gekroond. Sindsdien is de diamant verhuisd naar de kroon van Elizabeth, de moeder van de vorig jaar overleden koningin Elizabeth. Ze droeg de kroon tijdens de kroning van haar echtgenoot George VI in 1936, en tijdens de kroning van haar dochter Elizabeth in 1953.

Koningin Elizabeth zelf droeg de St. Edward-kroon, die als prominenter wordt beschouwd. Dat is ook de kroon die Charles begin mei zal dragen tijdens zijn kroning.

Camilla, de huidige koningin, heeft voor het hergebruik van de kroon van koningin Mary gekozen omdat het ‘duurzamer en efficiënter’ is, zo blijkt uit een verklaring van het koningshuis. Charles en Camilla willen duidelijk niet dat er nieuwe oproer ontstaat over deze uit India afkomstige diamant.

Claim

Volgens een recent verschenen biografie van de diamant kwam die medio negentiende eeuw onder koloniale druk in handen van de Britse koninklijke familie. In de eeuwen daaraan voorafgaand had de diamant ook al een reislustig leven, reden waarom naast India ook Pakistan, Iran en Afghanistan recht op de diamant menen te hebben.

Dat is overigens niet de enige controverse. Indiërs zijn nog altijd verbolgen dat prins Albert, de echtgenoot van koningin Victoria, de diamant liet bijslijpen, omdat deze in zijn ogen niet genoeg glansde. Daarbij ging bijna de helft van de diamant verloren.

Ondanks het ontbreken van de Koh-i-Noor zal de kroon van Camilla ongetwijfeld schitteren. Deze zal meer dan 2200 diamanten bevatten.