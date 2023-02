’Protesteren kan ook anders’

Het recht om te demonstreren is niet het recht om voor eigen rechtertje te spelen, het is niet het recht om wegen te blokkeren of schilderijen te beschadigen. Het hebben van rechten of vrijheden wil niet zeggen dat je niet verantwoordelijk bent voor wat je aanricht. Er zijn tal van manieren waarop je kunt demonstreren, daarvoor hoef je niet perse een weg te blokkeren. Het enige wat deze demonstranten hebben bereikt is dat de discussie nu gaat over de vraag of het OM wel juist heeft gehandeld in plaats van over het klimaat.

Joost de Boer,

Amersfoort