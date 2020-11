’Grenzen aan vrijheid van onderwijs’

Ja, dat moet je natuurlijk niet doen in ons land. Hij wist niet hoe vlug hij daar weer een andere draai aan moest geven.

Op reformatorische scholen schijnen ouders een identiteitsverklaring te moeten tekenen die homoseksualiteit afwijst. Ik wist niet dat zoiets in ons land nog bestond. Zeer laakbaar natuurlijk. We leven in 2020. En met de Biblebelt in gedachten wordt er nog steeds in bepaalde gebieden geleefd volgens de middeleeuwen. Waardoor die kinderen nog steeds met een verkeerd wereldbeeld en tijdsgeest blijvend worden geconfronteerd.

In dit land is er vrijheid van onderwijs. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Vrij algemeen openbaar onderwijs moet de basis zijn. Als dat niet overal kan moet daar worden ingegrepen. En dienen we ons af te vragen of dergelijk eenzijdig en afwijkend onderricht nog wel de maatstaf kan en mag zijn. Dit moet hoe dan ook een halt worden toegeroepen. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Jan Muijs, Tilburg