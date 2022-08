’Hoekstra schaadt coalitie’

Zoals Mark Rutte nu heeft voorgesteld om te wachten op de resultaten van bemiddelaar Remkes is verstandig. Dat had Hoekstra ook kunnen bedenken en dat had veel onnodige consternatie voorkomen. Maar nee, Hoekstra zag het CDA in de peilingen wegzakken en besloot, min of meer in paniek, te redden wat er, naar zijn mening, te redden viel. Het is dus een wanhoopsdaad waarmee de boeren, waarom het uiteindelijk gaat, niet zijn gediend. Ook de coalitie, waarvan het CDA deel uitmaakt, zit op dergelijke persoonlijke acties niet te wachten. Integendeel: het onderlinge vertrouwen heeft een behoorlijke knak gekregen, wat, juist in deze bijzonder moeilijke omstandigheden waarbij alle zeilen moeten worden bijgezet, in hoge mate ongewenst is. Ik ben er zeker van, dat, wanneer Remkes tot gefundeerde conclusies komt die afwijken van het coalitieakkoord, hiernaar zeker zal worden geluisterd c.q. dat deze aanleiding zullen zijn om dit akkoord eventueel te wijzigen. Ik hoop dat verdere persoonlijke acties tot die tijd zullen uitblijven en dat uiteindelijk voor de boeren goede oplossingen zullen worden gevonden.

Cees Visser, Nieuwerkerk a/d IJssel