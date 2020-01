Vroege luchtkastelen voor verkiezingen

Voor de ChristenUnie is de campagne vorig jaar al begonnen, met een boekje van CU-leider Gert-Jan Segers. „Een aanzet tot het nieuwe verkiezingsprogramma”, noemde de fractievoorzitter het. In Pauw vertelde hij bijvoorbeeld over zijn wens over de dubbele nationaliteit. Voor de eerste generatie had hij daar nog wel begrip voor. Maar daarna moest duidelijk worden waar iemands loyaliteit en dus nationaliteit ligt. „Vanaf de tweede, derde generatie zal je die keuze moeten maken”, zei Segers.