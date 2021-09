’Geel boekje als vaccinatiebewijs geweigerd’

Na enig nadenken leek het me goed om maar even te bellen met het Omniversum en te vragen of wij (3 oudere personen) zonder de CoronaCheck-app en QR-code maar met het gele GGD-boekje met bewijs van twee keer vaccinatie gewoon naar binnen konden. Tot mijn stomme verbazing was het antwoord negatief. Ook na een gesprek hierover met de manager bleef het antwoord negatief.

Ik, als oudere, die bewust geen smartphone heeft, kan dus niet naar het Omniversum. Na overleg met een dame van de Postcodeloterij bleek dat ook zij niets voor mij konden doen. Omniversum mag dat zelf bepalen.

Ik voel mij hogelijk gediscrimineerd. Na bijna een jaar en een paar maanden binnen te hebben gezeten mag ik dus met mijn vaccinatiebewijs niet naar waar ik wil. Het maakt mij woedend want ik ben toch vast niet de enige oudere die niet zo’n smartphone heeft? Kunnen wij dan ergens anders ook niet naar binnen met GGD-bewijs van het gele boekje? Volgens mij is discrimineren verboden in Nederland.

M. Admiraal