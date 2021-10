Brief 2: ’Instroom zonder opvang onfatsoenlijk’

Voor de ongebreidelde instroom was gewaarschuwd door Wilders. Opvang in de regio is de enige oplossing. Het is onfatsoenlijk en getuigt van slechte moraal om mensen binnen te laten en er geen plaats voor te hebben.

Laten al de stemmers op die partijen die de instroom hebben gesteund, nu maar asielzoekers in hun eigen huis opnemen. Bovendien goed voor de integratie! Door dat te doen krijgt de jeugd van ons land ook eerder kans op een woning.

André Leijten, Marknesse

