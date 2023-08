’Skiën straks verleden tijd’

Tengevolge van de klimaatveranderingen moet rekening worden gehouden dat de wintersport tot een bijna voltooid verleden tijd behoort. Kunstmatige ingrepen met opgespoten sneeuw leiden tot hoge CO2 uitstoot wat extra belastend is voor de natuur. In hoeverre deze constateringen en waarschuwingen daadwerkelijk het einde zijn voor de recreatieve en professionele wintersport, valt te betwijfelen. Het heeft grote financiële en economische gevolgen voor de desbetreffende wintersportlanden. Veel wintersportliefhebbers kunnen hun latten aan de wilgen hangen. De après-ski in de plaatselijke kroeg houden. Of de groene yuppen moeten naar verre wintersportoorden vliegen. Bizarre warme winters tekenen zich af maar hebben ook zo zijn voordelen op het energieverbruik en andere winterse ongemakken.

M. Loermans