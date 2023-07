Kapittelen van Rutte ging alle perken te buiten

Na een vakantie is het soms best lastig snel het werkritme te hervinden maar dit jaar kostte het me weinig moeite. Op mijn eerste werkdag stond het nieuws volledig in het teken van de aankondiging van Mark Rutte uit de politiek te stappen. Hoewel onze premier zijn vertrek beschaafd aankondigde is aan alles te merken dat Rutte de voortdurende aanvallen op zijn integriteit spuugzat is.