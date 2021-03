’Elektrische auto niet zuinig met energie’

Inmiddels zijn we op grote schaal overgegaan op spaarlampen en ledverlichting en gaat in de winter een dikke trui aan, zodat de verwarming een of twee graden lager kan. Dubbel glas is al niet meer voldoende en we moeten onze woningen zoveel mogelijk isoleren. Intussen wordt de markt overspoeld met elektrische auto’s. Wat mij daarbij opvalt is dat veel modellen van Tesla maar ook andere merken worden uitgerust met motoren met een vermogen van 500 tot 1000 pk, ( ter vergelijk; een DAF truck moet het doen met ca. 500 pk), die een topsnelheid hebben van 280 km/u en meer en in 4 sec. van 0 tot 100 km/u halen. Als we zuinig moeten zijn met energie vraag ik mij af waarom? Kan dat niet wat minder? Daar komt nog bij dat alle elektrische auto’s nu nog steeds worden geladen met ca. 95 procent grijze stroom (biomassa rangschik ik maar onder grijze stroom). Daardoor stoten zij veel meer CO2 uit dan m’n Ford Fiësta. Het absurde is dat stekkerauto’s nog subsidie krijgen en fiscale voordelen hebben en dat de benzine - en dieselrijder het gelag betaalt. Hoelang moeten wij dit nog tolereren?

J. Martens, Best