’PvdA en GL zelf schuld aan impasse’

Regelmatig in de media, altijd hand-in-hand en hetzelfde liedje zingen. Ze vergeten daarbij dat zij (groten-) deels schuld zijn aan het feit dat er nog steeds geen nieuw kabinet is. Voor VVD en CDA was 1 van de partijen acceptabel geweest om een meerderheidskabinet te vormen. Ze willen echter tegelijk door de deur van de klas om waarschijnlijk daarna ieder in een andere hoek te gaan zitten. In het hele verhaal vergeten ze dat Nederland per saldo rechts heeft gestemd, dus waarom zouden VVD en CDA akkoord gaan met een links kabinet?

Mevrouw Kaag wil niet in zee met JA21 omdat deze voort is gekomen uit het FvD. Juist de vreemde elementen in deze laatste partij was reden voor de oprichting van JA21. Zij hebben dus afstand genomen van de onacceptabele standpunten en vormen daardoor een partij met een reële visie ook al is die rechts. Geen hakken meer in het zand en formeren dat kabinet!

GJJ van den Elshout, Middelburg