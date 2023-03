’Terreur van de fatbike’

Peter van der Geest vindt dat snorfietsen een terreur op de fietspaden vormden.

Elke puber had ’m opgevoerd en reed ermee als een bromfiets, zonder helm en tot snelheden van 50 km/u. Levensgevaarlijk. En niemand die handhaafde. Gelukkig was dat probleem opgelost door de helmplicht in te voeren. Daarom zijn pubers massaal overgeschakeld naar de fatbike. Voor 50 euro wordt de snelheidsbegrenzer er afgehaald en voor 150 euro wordt hij voorzien van een gashendel. Het ’snorfietsprobleem’ is nu opnieuw geintroduceerd, en deze keer zijn ze volledig onverzekerd. Levensgevaarlijk. En wederom niemand die handhaaft. Je maintiendrai kunnen we beter van het Nederlandse wapenschild halen.

Peter van der Geest, Hillegom