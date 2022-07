’Bedreigingen politici unaniem veroordelen’

Ook werden bedrijven bedreigd die de rommel die de boeren op de snelweg gooiden. En natuurlijk zijn er anderen zoals Wilders die al jaren bedreigd worden gelukkig zijn daar ook al een paar voor veroordeeld, maar ook Rutte, Kaag en vele andere politici worden regelmatig (zwaar) bedreigd. Halsema werd bedreigd omdat Ajax niet op het museumplein hun kampioensfeest mocht vieren vanwege een tekort aan beveiliging. Natuurlijk is het makkelijker geworden om mensen te bedreigen met de (sociale?) media, sommigen denken dat als je achter een vpn zit je veilig mensen kan bedreigen maar dat blijkt niet zo te zijn, gelukkig maar. Maar het is triest en dan heb ik het niet alleen over de bedreigers maar ook over de mensen die bedreigingen snappen. Iedereen behoort het aan wiens adres dan ook te veroordelen zonder het woord - maar- te gebruiken.

Linda Vermeulen,

Heerhugowaard