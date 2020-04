Brief 1: ’Pensioen is een momentopname’

Maar als die er in voorgaande jaren wel gemaakt zijn, werden deze vaak onderbelicht. Het nieuwe pensioenstelsel had er allang moeten zijn. Maar schijnbaar koopt minister Koolmees om onduidelijke redenen weer tijd? We hebben er als babyboomers altijd voor gespaard!

Het wordt in deze crisestijd gebracht als een slechtnieuwsshow! Het pensioen is en blijft een momentopname!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: