’Apotheek jaagt klant op kosten’

Deze bedragen verschillen per apotheker, in mijn geval is het €7,15.

Het idee erachter is dat dit de marge van de apotheker is. De zorgverzekeraar beweert dat daarvoor allerlei zaken gecontroleerd worden, zoals b.v. of de medicijnen wel bij elkaar passen. Maar ik gebruik al jaren dezelfde medicijnen.

Natuurlijk ligt de jongere generatie daar niet wakker van, maar ouderen met groter medicijngebruik zijn de dupe. Het is geen uitzondering dat bij een ouder echtpaar tien verschillende medicijnen gebruikt worden, dat komt dan neer op €286 per jaar.

Daar komt nog bij dat dezelfde medicijnen hier vaak duurder zijn dan in de ons omringende landen. Het is toch te gek voor woorden dat men verdient aan het product en ook nog eens voor ’niets doen’ een vergoeding ontvangt, want iedereen weet dat indien men jarenlang dezelfde medicijnen gebruikt er echt niet om de drie maanden een controle plaatsvindt.

Weer een argument waarom de zorgpremie verhoogd moet worden.

W. Durville