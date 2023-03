’Project duurder door uitbesteding werk’

Daardoor zal deze een half jaar later starten en anderhalve ton duurder worden (Tel. 10/03). Hè ja, laten we die klus is uit laten voeren door een, laten we zeggen, vriendelijke en goedkope aannemer uit Estland. Al beschikken we in ons land over restauratiebedrijven met monumentale kennis over Nederlandse bouwmethoden in de 12e eeuw, gaan we die misschien passeren vanwege Europese richtlijnen. Dit wordt een typisch gevalletje van ’Goedkoop is Duurkoop’.

J.H. Dekker, Leusden